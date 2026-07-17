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İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi
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İstanbul'da polis ekipleri il genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Taksim'de sürücü ve yolculara GBT uygulanırken, kasksız motosiklet kullanan sürücüye 2 bin 500 lira ceza kesildi.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Taksim'de saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

KASKSIZ MOTOSİKLET KULLANAN SÜRÜCÜYE CEZA

Öte yandan denetimde durdurulan kasksız motosiklet süren sürücü ve yanındaki kişiye toplam 2 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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