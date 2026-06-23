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Kadıköy'de trafik denetiminde alkollü yakalanan motosikletli: Ehliyeti 4 gün önce aldım

Kadıköy'de trafik denetiminde alkollü yakalanan motosikletli: Ehliyeti 4 gün önce aldım
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İstanbul genelinde helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimlerinde 0.89 promil alkollü motosiklet sürücüsüne 27 bin 719 lira ceza kesildi, ehliyetine el konuldu.

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde 0.89 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 27 bin 719 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücü, "Varsa bir cezam çekerim, ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar, motosikleti bağlamasalar iyiydi" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

ALKOLLÜ MOTOSİKLETLİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

Denetimler sırasında 34 FRS 053 plakalı motosikletin sürücüsü V.A.'nın 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'Muayene eksikliği' ve 'Alkollü araç kullanma' suçlarından toplam 27 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücü V.A., "Varsa bir cezam çekerim, ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar, motosikleti bağlamasalar iyiydi" dedi.

Öte yandan 34 HTB 448 plakalı motosikletin sürücüsüne ise 'Muayene eksikliği' ve 'Sigortasız araç kullanımı' suçlarından toplam 3 bin 965 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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