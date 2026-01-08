İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm seferlerin elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.