İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İBB, seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tüm seferlerin elverişsiz hava koşulları sebebiyle ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı duyuruldu.