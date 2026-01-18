Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 18-19 Ocak 2026 tarihlerinde uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği açıklandı. Yolcuların güncel bilgilere havayolu şirketlerinin resmi kanallarından ulaşmaları önerildi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bugün ve yarın uçuşların yüzde 15'inin iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, İstanbul genelinde yaşanılan olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 18 Ocak-19 Ocak 2026 tarihlerinde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, gün boyunca uçuş operasyonlarında yüzde 15 oranında kapasite azaltımına gidilecektir. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgileri, ilgili havayolu şirketlerinin resmi internet siteleri ve çağrı merkezleri aracılığıyla takip etmeleri önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
