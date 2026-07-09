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İstanbul gökyüzünü kara bulutlar kapladı

İstanbul gökyüzünü kara bulutlar kapladı
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Meteoroloji ve AKOM'un kuvvetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul'da hava aniden karardı, özellikle Boğaz çevresi kara bulutlarla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı. Özellikle Boğaz çevresinde gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM bugün için Avrupa Yakası'nda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarılarında bulundu. Öğleden sonra gelmesi beklenen yağış öncesi hava kara bulutlarla kaplandı. Özellikle İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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