İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nun Edirne ve Ankara istikametinde trafik yoğunluğu, yer yer etkili oluyor.

TEM Otoyolu Avcılar mevkisi Ankara istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar ve Küçükçekmece'de, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor. Kara yolunda Mecidiyeköy mevkisinde ise her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Tuzla'dan başlayan trafik yoğunluğu, Avrasya Tüneli'nin girişine kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu, Ataşehir'de başlayıp köprü girişlerine kadar sürüyor.

Şile Otoyolu'nda da Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar ağır seyrediyor.

Öte yandan bazı ana arterler ile sahil yolları ve TEM bağlantı yollarında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Altunizade, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Cevizlibağ'daki toplu taşıma duraklarında yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu, yüzde 63'e kadar yükseldi.

Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 58'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
