İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı

Güncelleme:
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yağışlı havanın da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentte haftanın ilk iş gününde etkili olan yağış ve trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Haliç Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken kent genelinde, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun birçok noktasında trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Haliç'ten Küçükçekmece'ye, TEM Otoyolu'nda İSTOÇ'tan Mahmutbey Gişeleri'ne kadar araçlar ağır seyrediyor.

Esenler'de, TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazası nedeniyle araçlar durma noktasına gelirken O3 Otoyolu ve Otogar, Hal Yolu gibi bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolunda özellikle Edirne istikametinde araçlar durma noktasına geldi.

Sürücüler, Mecidiyeköy, Cevizlibağ, Bahçelievler, Bakırköy mevkileri ile Edirne ve Ankara yönlerinde araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Avcılar ile Küçükçekmece arasında Ankara istikametinde, Beylikdüzü ile TÜYAP arasında Edirne istikametinde, TEM Otoyolu'nda Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu üzerinde Tuzla'da başlayan trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor. TEM Otoyolu'nda ise Sancaktepe'de artan trafik, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar etkisini gösteriyor.

Ataşehir'den başlayan trafik yoğunluğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor. Şile Otoyolu'nda araçlar Altunizade'den Ümraniye'ye kadar ağır ilerliyor.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak kullandığı ara sokak ve caddelerde de trafik gözleniyor.

Yağış nedeniyle kayganlaşan yollarda meydana gelen hafif hasarlı kazalar da trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullandığı tramvay, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk görülüyor. Ayrıca kuvvetli yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar bir süre duraklarda bekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 67, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87'ye kadar ulaştı.

Kaynak: AA / Güncel
