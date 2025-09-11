İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinden itibaren bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla, kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik yoğun seyrediyor.

Yolun Yenibosna mevkisinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazası sonucu bir şeridin trafiğe kapalı olması nedeniyle bölgede araçlar ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa, Edirne yönünde Esenyurt mevkilerinde de trafik yoğunlaşıyor.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa istikametine gidişte trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yüzde 72 olarak ölçüldü

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde araç yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe ile Ataşehir, Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Ümraniye arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Öte yandan, toplu taşıma kullanarak işe ve okula gitmek isteyenler, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluğa neden oluyor.

İBB Cep Trafik Haritası verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72 olarak ölçüldü.