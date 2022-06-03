İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak - Haberler

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İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

AA - Kübra Kara - Güncel
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İstanbul'da hafta sonu sınava girecek öğrencilere toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul'da 4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan LGS ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bitirme sınavlarına girecek öğrenciler, velileri ve öğretim görevlileri toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Toplu taşımadan ücretsiz yararlanmak isteyenlerin, sınava giriş veya görevli belgelerini göstermeleri gerekecek.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavlara girecek öğrenciler, veliler ve öğretim görevlileri, İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

BELGELERİNİ GÖSTERMELERİ YETERLİ OLACAK

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan yararlanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

SINAVDAN İKİ SAAT SONRASINA KADAR DEVAM EDECEK

Sınavın iki saat öncesinden başlayacak ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin iki saat sonrasına kadar devam edecek.

AA / Kübra Kara - Güncel

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