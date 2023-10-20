İstanbul'da hafriyat kamyonuyla kovalamaca: 9 yaralı

İstanbul'da bir kişi, babasına ait hafriyat kamyonuyla polisle kovalamacaya girdi. Kovalamaca sırasında 2 polis aracı ve 16 otomobile hasar veren şüpheli, 9 kişiyi yaraladı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da babasına ait hafriyat kamyonuyla polisle kovalamacaya giren, 2'si polis aracı 16 otomobile hasar verip 9 kişiyi yaralayan Sezgin Açık'ın anne ve babasını ezmeye çalıştığı dehşet anların görüntüsü ortaya çıktı. O anlar güvenlik kamerasında.

İstanbul'da gece meydana gelen olayda Sancaktepe Paşaköy tır garajından babasına ait hafriyat kamyonunu çalarak dehşet saçan 22 yaşındaki Sezgin Açık'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Dün gece yaşanan olayın ilk anlarında TIR garajında bulunan bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babasına ait hafriyat kamyonunu çalmaya çalışan Açık'ın kendisine engel olmak isteyen babası İbrahim Halil Açık'ı darp ederek aracı anne ve babasının üzerine sürdüğü görüldü. Yaşanan bu dehşet anlarında uyuşturucunun etkisinde olduğu iddia edilen Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan tır garajından çalmaya çalıştığı hafriyat kamyonuyla kendisine engel olmaya çalışan anne ve babasını defalarca ezmeye çalıştı. Kamyonla ileri-geri manevralar yapan Açık, babasının kamyonun kapısına tutunmasına aldırış etmeden aracıyla kaçmaya çalıştı. yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL