Çekmeköy'de feci kaza: 2 aylık bebek dahil 3 ölü
İstanbul Çekmeköy'de, hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada aralarında 2 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Çekmeköy'de, hafif ticari araç ile tırın çarpıştığı kazada aralarında 2 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde, Sadık G. (29) idaresindeki 06 CVR 047 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde giden 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü Sadık G, Kazakistan uyruklu Azızs K. (31) ve iki aylık bebek Timurhan G. olay yerinde hayatlarını kaybetti.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartılan 3 cenaze, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu