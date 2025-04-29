İstanbul'da Grup Yorum Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir kişi için yakalama çalışmaları sürüyor.
İSTANBUL'da Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilere ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel