İstanbul'da Grup Yorum Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

İSTANBUL'da Grup Yorum'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmada, Grup Yorum içerisinde faaliyet gösteren 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüphelilere ait dijital materyallere ve örgütsel dokümanlara el konuldu.