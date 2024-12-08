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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

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İBB Afet Koordinasyon Merkezi, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, vatandaşlara olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde 14-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yarın sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası genelinde ve Anadolu Yakası'nın Boğaz çevresinde ağırlıklı olmak üzere sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA AKŞAM SAATLERİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların çarşamba akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor. Açıklamada, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
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