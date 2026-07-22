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İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 39 göçmen yakalandı

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu: 39 göçmen yakalandı
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Fatih ve Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda 39 kaçak göçmen ile 4 organizatör yakalandı, 1 deniz botuna el konuldu.

FATİH ve Bahçelievler'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 39 kaçak göçmen ile organizatör olduğu belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1 deniz botuna da el konuldu.

İstanbul emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında Fatih Nişanca Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığını belirledi. Araştırmalar sonucunda 2 araca 9 yabancı uyruklu kişinin bindiği tespit edildi. Durdurulan araçlarda 9 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 sürücü yakalanırken, 1 deniz botuna el konuldu. Çalışmaların devamında Fatih ve Bahçelievler'de kaçak göçmenlerin kullandığı 'şok evi' olarak tabir edilen 3 ev belirlendi. Belirlenen evlere düzenlenen operasyonlarda 30 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli daha yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan toplam 39 kaçak göçmen, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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