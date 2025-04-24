İstanbul'da Geçirdiği Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Kahta'da Defnedildi
23 yaşındaki polis memuru Recep Umut Karaman, İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Memleketi Kahta'da düzenlenen cenaze törenine ailesi ve resmi yetkililer katıldı.
İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Recep Umut Karaman (23) memleketi Kahta'da toprağa verildi.
Polis memuru Karaman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Kahta Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bayraktar Mahallesi Çağrı Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine Karaman'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Emniyet Müdüru Alper Uzman, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Arıcılar, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze, İlçe Müftüsü Süleyman Turul tarafından kılınan namazının ardından Çobanlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Polis memuru Recep Umut Karaman, dün İstanbul'da motosikleti ile geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti.