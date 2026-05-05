İstanbul'da geçen yıl toplu ulaşım araçlarına 41,5 milyon liralık para cezası

İstanbul'da geçen yıl taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüslerine yapılan 117 bin 970 denetimde, kurallara aykırı davrananlara 41 milyon 446 bin 48 lira para cezası kesildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Zabıta Dairesi Başkanlığının geçen yıl kentteki taksi, minibüs, servis ve özel halk otobüslerine yönelik denetimleri ve cezalarına ilişkin verilerine de yer verildi.

Rapora göre, kentte 19 bin 916 taksi, 3 bin 614 minibüs, 148 taksi dolmuş, 144 deniz aracı, 40 lüks taşımacılık hizmeti veren otomobil, 54 bin 250 personel servisi, 22 bin 986 okul servisi ile 3 bin 41 özel halk otobüsü faaliyet gösterdi.

Zabıta Dairesi Başkanlığınca bu araçlara yönelik bir yılda 117 bin 970 denetim yapıldı, kurallara aykırı davrananlara 41 milyon 446 bin 48 lira para cezası kesildi.

Aynı yıl gerçekleştirilen 1312 denetimde deniz toplu taşıma araçlarının sahiplerine 407 bin 373 lira para cezası uygulandı.

UKOME kararlarıyla ilgili yönergeler ve belediye mevzuatı çerçevesindeki denetimlerde ihlallerin tespiti halinde ilgili kanun maddeleri doğrultusunda işlem yapıldı.

Denetimlerde en sık tespit edilen ihlaller ise "Ehliyetsiz araç kullanımı, yetersiz ehliyet, kartsız veya sisteme kayıtsız şoför çalıştırılması, emniyet kemerinin takılmaması, belirlenen güzergahın dışına çıkılması, ücret tarifesine uyulmaması ve denetim noktalarından kaçılması, araç içi ve dışının mevzuata uygun olmaması, gürültülü araç kullanımı, renkli cam ihlali ve araç içerisinde sigara içilmesi, alkol etkisinde araç kullanımı ve görme engelli vatandaşlara yönelik hizmet kusurları" olarak sıralandı.

İBB'nin teknolojik altyapıyı etkin şekilde kullandığı denetim faaliyetleri kapsamında kent genelinde 60 binden fazla kamerayla 26 bin toplu taşıma aracı 7 gün 24 saat izlendi.

Yıl içinde adli birimlerden gelen 5 bin 245 görüntü talebi karşılandı, 11 binden fazla vatandaşın da başvurusu alındı.

Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi kapsamında yapılan kontrollerde 36 bin 533 şoföre alkol ve psikotrop madde testi uygulandı.

Bu testler sonucunda 1847 kişiye olumsuz sonuç nedeniyle belge verilmedi.

İstanbul genelinde aktif şoför sayısının 310 bin 156 olarak bildirildiği raporda, kentteki günlük toplu ulaşım hareketliliğine ilişkin veriler de paylaşıldı.

Elektronik bilet sistemine entegre araçlarda günlük yolculuk sayısı 9,7 milyonu aşarken, raylı sistemler günlük 4,1 milyon yolcu taşıdı.

Metrobüste günlük 1 milyon yolcu barajı aşıldı

Metrobüs hattında günlük yolcu sayısı 1 milyonun üzerine çıkarken, entegrasyon dışı araçlarda ise günlük 6,2 milyondan fazla yolculuk yapıldı.

Kent genelindeki günlük yolculuk sayısı ise yaklaşık 16 milyon olarak belirlendi.