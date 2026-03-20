Sarıyer'de iki gecekonduda çıkan yangında 4 kişi yaralandı

Sarıyer'de bir gecekonduda çıkan yangında, anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gecekonduda çıkan yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve evin tamamını saran alevler bitişikteki diğer gecekonduya da sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında evde mahsur kalan anne ve iki çocuğu, polis ekipleri ile çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Sokakların dik ve dar olması nedeniyle ekipler, yangına müdahalede zor anlar yaşadı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralanan anne ve iki çocuğu ile bir kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

İran vurdukça Trump kazanıyor! Milyarlarca dolarlık satışlar yapılacak
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke

İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce orası
ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

İran vurdukça Trump kazanıyor! Milyarlarca dolarlık satışlar yapılacak
Netanyahu hala dünyayı yaşadığına inandırmaya çalışıyor

Hala yaşadığına inandırmaya çalışıyor! Toplantıya giriş sözleri bomba
Fenerbahçe'den giden Messi oluyor! Amrabat harika golle takımına turu getirdi

Fener'den giden Messi oluyor! Bu harika golle takımına turu getirdi