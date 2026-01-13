Beyaza bürünen Sultangazi havadan görüntülendi

İstanbul 'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından yol kenarları ve binaların çatıları beyaza bürünürken, Sultangazi'de sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Yağış, özellikle kentin bazı ilçelerinde zaman zaman şiddetini artırırken, yüksek kesimler başta olmak üzere yol kenarları ve çatıların beyaza büründüğü görüldü. Sultangazi'de oluşan beyaz örtü havadan görüntülendi.