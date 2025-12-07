Haberler

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkisini Arttırıyor

İstanbul'da Sağanak Yağış Etkisini Arttırıyor
Güncelleme:
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısının ardından başlayan sağanak yağış, özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde etkisini gösteriyor. Sağanağa yakalananlar şemsiyeleriyle korunmaya çalışırken, bazıları duraklarda saklanmayı tercih etti. Yağmur altında fotoğraf çektiren turistler ise ilginç görüntüler ortaya koydu.

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı' kodlu uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağmura yakalananlar, şemsiyeleriyle ıslanmaktan korunmaya çalıştı. Sağanak sırasında bazı kişiler tramvay durağı ve kapalı alanlara sığınırken, bazıları ise yağmura aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü. Turistler ve İstanbulluların yağmur altında fotoğraf çektiği görüldü.

