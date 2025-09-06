İstanbul'da Gazzeli Öğrencilere Destek Programı Düzenlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, yeni öğretim yılı öncesinde kentte eğitim gören Gazzeli üniversite öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

Fatih'teki İlim Yayma Vakfı Genel Merkezinin bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, açılış konuşmasında, Gazze'de yaşanan insani kriz için artık söylenecek sözün kalmadığını belirtti.

Yentür, Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çekerek, "Gazze konusunda Allah bizleri imtihana çekerse işimiz gerçekten çok zor. Bu yaşananlar, din savaşının ötesinde, içinde zerre vicdan, merhamet ve insanlık olan birinin yapacağı bir olay değildir. Hukuk garabetinin olduğu ve dünyaya birçok sözleşmeyi sunan sözde gelişmiş devletlerin ne kadar zalim olduklarına tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin coğrafyasının, ümmetin en yaralı ve mahzun köşesi olduğunu dile getiren Yentür, " Gazze, bize çok yakın ama bir yandan da çok uzak. Daha fazlasını yapabiliriz. İnsan, neyi düşünürse o gerçekleşir. Biz inanıyoruz ki Kızıldeniz'e ilk adımı Hazreti Musa atmasaydı, Kızıldeniz ona yol olmazdı. Gazze için de aynı inanmışlık ve teslimiyet içindeyiz." diye konuştu.

Yentür, eğitimcilerin, anne ve babaların özü ve sözü sağlam nesiller yetiştirmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gördük ki tek başına akıl ve teknoloji, bu insanlığa felaket getiriyor. İnsanı yaratan Cenabıhakk'ın vermiş olduğu vicdanı, aklı, merhameti ve adaleti önde tutarsak ancak o zaman bu dünya insanlar için güzelleşir. Gazzeli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Onlarla beraber aynı sofrada oturmaktan da büyük mutluluk ve keyif alıyoruz. Görüyoruz ki Gazzeli kardeşlerimizde de büyük bir vakar var. Onlarda duruş, direniş ve inanmışlık var. Kutlu geleceğin tohumları kardeşlerimiz olacak."

"Bu savaş, Müslümanların dünyayla olan savaşı"

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü İdris Tankut Küsmezer, Gazzeli öğrencileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Küsmezer, Filistin'i ve Filistin davasını kendilerinden ayrı tutmadıklarını belirterek, "Dünya, değişik bir zamandan geçiyor. İyiliğin ve kötülüğün savaşının en zahir olduğu bir dönemdeyiz. Savaş, sadece şeytanın ve Ademoğulları'nın arasında geçiyor. Bu mücadelede biz elimizden geldiğince gayret ediyoruz." dedi.

Filistin davasının bütün İslam ümmetinin davası olduğunun altını çizen Küsmezer, "Bir Müslüman'ın bir uzvu acıdığı zaman bir bütün olarak hissediyorsa biz de Müslümanlar olarak ecdadımızdan bugüne nerede zulüm varsa acısını hissediyoruz. Zulmü engellemeye gayret ediyoruz. Bu savaş Müslümanların dünyayla olan savaşı." şeklinde konuştu.