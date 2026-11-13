İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon yapıldı, 12 şüpheli gözaltına alındı

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Ali AKSOYER/İSTANBUL İSTANBUL'da internet siteleri üzerinden bazı kadınların fotoğraflarını kullanarak fuhuş yaptıran çeteye operasyon yapıldı. Şüphelilerin çalıştırdıkları kadınlara ve müşterilerine şantaj yaparak para da istedikleri belirlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından internet üzerinde kurdukları siteler üzerinden kadınların fotoğraflarını koyup fuhuşa zorlayan çete tespit edildi. Sitelerden ulaşan kişilere, özel otomobillerle kadınları götürdükleri ayrıca fuhuşa yer temin ettikleri belirlendi. Ahlak Büro Amirliği tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 7 ilçede tespit edilen 13 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 13 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

ŞANTAJ YAPTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin bazı olaylarda çalıştırdıkları kadınların videolarını çekerek, ailelerine gönderme tehdidi ile fuhuş yapmaya mecbur bırakıldıkları tespit edildi. Şüphelilerin kendilerine müşteri olan bazı kişilerin de kadın isterken aralarındaki yazışmaları ailelerine gönderme tehdidi ile ek para istedikleri belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı