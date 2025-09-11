Haberler

İstanbul’da Fuhşa Zorlama Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı

İstanbul'da Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 8 kadını kurtardı. Yapılan operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 8 kadın kurtarıldı, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri ile mobil uygulamalardaki gruplar üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınların otellere gönderilerek fuhuş yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, yaklaşık üç ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan'daki 18 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6'sı Türk, 2'si yabancı uyruklu 8 kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramada şüphelilere ait 2 cep telefonu ile 2 sim kart ele geçirildi.

Şüpheliler M.G. ve S.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
