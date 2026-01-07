Haberler

AKOM'dan İstanbul için fırtına uyarısı

Güncelleme:
İBB, İstanbul için fırtına uyarısında bulundu. Şiddetli lodosun etkisini artırarak perşembe sabahından itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca, kent genelinde gök gürültülü sağanak yağışların da görülmesi öngörülüyor.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi ( Akom ) İstanbul için fırtına uyarısı yaptı. AKOM'un tahminlerine göre lodos, Çarşamba akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak; perşembe sabahından itibaren fırtına şeklinde etkili olmaya devam edecek.Kent genelinde şiddetli lodosla beraber yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülmesi de bekleniyor.

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul genelinde lodosun etkisini artırarak sürdürmesi bekleniyor. Çarşamba gece saatlerinden itibaren kent genelinde yağış geçişlerinin görülmesi, Perşembe sabahından itibaren ise lodosun şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Fırtına şeklinde esecek lodosun saatteki hızının 60-90 kilometreye çıkması bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının 8-10 derece düşerek mevsim normallerine gerilemesi bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2–4 derece altında, 16–23 Ocak arasında ise mevcim normallerin 1–3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

