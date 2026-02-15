İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren kente beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında uyarıda bulundu. Fırtınanın ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; Bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'da güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 yer yer 80 km/sa) bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel