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Sarıyer'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu

Sarıyer'de fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçtu
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İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de bazı binaların çatıları uçtu. Olay yerine gelen ekipler çatı parçalarına müdahale etti. Binalarda hasar oluştu.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de bazı binaların çatıları uçtu. Olay yerine gelen ekipler çalışma yaparken, bazı binaların çatılarında ise hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerine Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle Sarıyer'de bazı binaların çatıları uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri geldi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak tehlike oluşturan çatı parçalarına müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından bölgede oluşan tehlike giderilirken, binaların çatılarında ise hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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