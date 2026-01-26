Haberler

İstanbul'da fırtına etkili oldu; bazı binaların çatıları uçtu

İstanbul'da etkili olan fırtına, Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da bazı binaların çatılarının uçmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tehlikeli parçaları toplayarak güvenliği sağladı. Yaralanan kimse olmadığı belirtildi.

İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da bazı binaların çatısı uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tehlike oluşturan parçaları topladı. Öte yandan Gaziosmanpaşa'da binanın çatısının uçtuğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Mızrak Sokak'taki 4 katlı binanın çatısındaki malzemeler yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye yola düşen ve çatıda tehlike oluşturan parçaları topladı. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

GAZİOSMANPAŞA'DA BİNANIN ÇATISININ UÇTUĞU AN KAMERADA

Etkili olan fırtına nedeniyle Sarıgöl Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
