İSTANBUL'da etkili olan fırtına nedeniyle bazı ilçelerde ağaçlar devrildi.

Kentte etkisini artıran fırtına nedeniyle, birçok ilçede ağaçlar devrildi. Park halindeki araçlarda hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerlerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin birçok ilçede devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı