İstanbul'da FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve emniyet ekiplerince FETÖ üyelerinin 'gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı. FETÖ'nün BYLOCK isimli haberleşme programını kullandıkları belirlenen şüphelilerin emniyeteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde; FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda haklarında soruşturma yürütülen, gözaltına alınan veya tutuklanma ihtimali olan bazı kişilerin; sahte kimlik kullandıkları, örgütü destekleyen kişilerin isimleriyle ev kiraladıkları ve 'Gaybubet evi' olarak bilinen evlerde deşifre olmamak için gruplar halinde ikamet ettikleri belirlendi. Soruşturmalar kapsamında; BYLOCK isimli haberleşme programını kullandıkları, örgüte ait sohbet faaliyetlerine katıldıkları, kapatılan derneklerde üyelik kayıtlarının bulunduğu, Bank Asya'da hesap hareketliliklerinin olduğu belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 4 şüpheli 4 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.