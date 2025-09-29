Haberler

İstanbul'da Etkili Yağmur Trafiği Olumsuz Etkiledi

İstanbul'da gece başlayan ve sabah artan yağmur, trafik kazalarına yol açarak ulaşımda aksaklıklara neden oldu. TEM Otoyolu'nda ve Kuzey Marmara Çevre Otoyolu'nda meydana gelen kazalar sonucunda bazı şeritler trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da gece başlayan ve sabah etkisini artıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkili olduğu kentin bazı bölgelerinde meydana gelen trafik kazaları, ulaşımda aksaklığa yol açtı.

Avrupa yakasında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Kavşağı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle yolda 2 şerit bir süre trafiğe kapatıldı.

Başakşehir Kuzey Marmara Çevre Otoyolu Mahmutbey yönünde ise bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaşanan kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı.

