İstanbul'da Erken Çocukluk Sempozyumu

İstanbul'da eğitimcilerin katıldığı, "Erken Çocuklukta Aile, Okul ve Değerler Sempozyumu" gerçekleştirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştirilen sempozyum, okulun Beşiktaş'taki BAU Campus Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi İbrahim Taşel, "Sıklıkla ifade edilen ve benim de çok sevdiğim bir söz vardır. 'İnsanın ana vatanı çocukluğudur.' Hemen ardından şu ifade gelir. 'Bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe iyi bir insan olmaktır.' O halde bizim çocukluk döneminde çocuklarımıza kazandırmamız gereken en temel unsur, onları iyi bir insan olarak yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, konuşmasında, dünyanın açık hava dersliğine dönüştüğünü belirtti.

Yentür, "Bu dersliğin dışında da eskiden camdan söylenen lafların artık camdaki, ekrandaki yansımasının çocuğun, bireyin ruh ve gönül dünyasına ne kadar etkili olduğuna şahitlik ediyoruz. O yüzden günümüz dünyasıyla 'format atmak' ve 'sürüm' kavramını biz eğitimciler olarak, anne babalar olarak, toplumun önündeki sorumlu politika üreticileri olarak kendimize uygulamamız gerektiğini, toplu eğitim olarak dünyanın bu işe el atmasının çok elzem bir konu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Sempozyumda, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Özer, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi ve Aile" konulu sunum yaptı.

Sempozyuma, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ve eğitimciler katıldı.