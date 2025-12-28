Haberler

İstanbul'da 34 eğlence mekanına eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İstanbul'da 34 eğlence mekanına eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da 34 eğlence mekanı ve bir otele yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 34 eğlence mekanı ile 1 otele yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Aralık'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 'Amaya' isimli iş yerinde yaklaşık 1 gram kokain, 'Bebek Otel' isimli iş yerinde 2 parça halinde yaklaşık 2 gram kokain, 3 parça halinde likit esrar olduğu değerlendirilen madde, çeşitli uyuşturucu kullanma aparatları ile uyuşturucu bulaşığı olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. 'Taksim Club IQ' isimli iş yerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek, 'Kastel Elektro Müzik' isimli iş yerinde 100 adet tabanca fişeği ile yaklaşık 1 gram skunk maddesi, 'Suma Han' isimli iş yerinde ise satışa hazır halde 4 parça halinde yaklaşık 4 gram kokain maddesi bulundu. Operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var