İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi
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İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri, güven timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimlerde, yabancı uyrukluların vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.
??????? İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, güven timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Avcılar, Bakırköy, Fatih, Kadıköy, Küçükçekmece, Sarıyer, Üsküdar ve Zeytinburnu'ndaki denetimlerde, yabancı uyrukluların vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.
Üsküdar İskele Meydanı'ndaki uygulamada, ülkeye kaçak yollardan girdikleri belirlenen 3 kişi, İl Göç İdaresine teslim edilmek üzere gözaltına alındı.
Zeytinburnu sahilinde ise dron kullanarak denetim gerçekleştiren ekipler, şüpheli gördükleri kişilerin kimlik belgelerini kontrol etti.