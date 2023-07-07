İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetimler gerçekleştirildi

İstanbul'un birçok ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. İlçe emniyet müdürlükleri, güven timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Denetimlerde, yabancı uyrukluların vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.