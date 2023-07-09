İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim Fatih'te yakalanan 80 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim

Fatih'te yakalan 80 düzensiz göçmen yakalandı

İSTANBUL - Polis ekipleri tarafından İstanbul'da bir çok ilçede düzensiz göçmenlere ilişkin uygulama yapıldı. Fatih'te yakalanan 80 düzensiz göçmen otobüsle İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul'un bir çok noktasında düzensiz göçmenlere yönelik uygulamaya yapıldı. Fatih Yenikapı Sahil'de yapılan denetimde sahilde oturanların kimlik ve pasaport kontrolleri gerçekleştirildi. Drone destekli uygulamada kimlik kartı ve pasaportu yayanında olmayan yabancı uyruklu 80 kişi Aksaray Düzensiz Göçmen Toplama Merkezine götürüldü. Burada kayıtları oluşturulan göçmenler, otobüse bindirip Tuz'la da bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.