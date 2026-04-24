İstanbul'da düzenlenen sahte altın operasyonunda 8 zanlı yakalandı

İstanbul'da, ürettikleri sahte altınları döviz büroları ve kuyumculara satarak, haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Şüphelilerin Türkiye ve İstanbul'da sahte altın üreterek bunları sattıkları döviz büroları ile kuyumcuları zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri aktarılan açıklamada, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğiyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin 27 Ocak'ta ara yakalamayla tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, devam eden süreçte örgüt elebaşı olarak tespit edilen Yüksel Atabay ve 9 şüphelinin örgüt kapsamında fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği, bu aşamaya kadar 6 eylem gerçekleştirdikleri belirtilerek, 24 Nisan'da, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda 1200 avro, silah, şarjör, 5 fişek, 30 Temmuz 2026 tarihli 350 bin lira tutarında çek ile 27 Temmuz 2026 tarihli 3 milyon 500 bin lira tutarında çekin ele geçirildiği bildirildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.