İstanbul'da düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nun kapanış programı yapıldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Genç Diplomasi Derneğince "Soğuk Savaş" temasıyla düzenlenen "Bosphorus Diplomasi Forumu"nun üçüncü gününde resmi kapanış programı düzenlendi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda "Tarihin Işığında Diplomasi" üst başlığıyla yapılan forum, diplomasiye ilgi duyan lise öğrencilerini farklı dillerde gerçekleşen komite çalışmalarıyla bir araya getirdi.

Forumun kapanış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da etkinlikte konuşma yaptı.

Genç Diplomasi Derneği Başkanı Selman Bilir, buradaki konuşmasında, forumun Türkiye'nin öncü genç diplomasi platformu olduğunu söyledi.

Ülkenin dört bir yanından ve gönül coğrafyalarından gelen 200'ü aşkın gençle bir arada olduklarını anlatan Bilir, "Komitelerimizde Soğuk Savaş'ın kritik meselelerini günümüzün perspektifiyle ele aldık. Olağanüstü oturumlarımızda ise Gazze'den Keşmir'e, Doğu Türkistan'dan Sudan'a, Yemen'den Arakan'a kadar mazlum coğrafyaların çığlıklarına kulak verdik, onların sesi olmaya gayret ettik." dedi.

Forumun yalnızca akademik etkinlik olmadığını, aynı zamanda bir duruş sergilediğini belirten Bilir, şöyle devam etti:

"Bugün uluslararası sistem adalet dağıtmakta yetersiz kalmış, uluslararası kuruluşlar gayesini yerine getiremez hale gelmiştir. Mazlumlara umut olamamış, zulme karşı sessiz kalmış, insanlığın vicdanını yaralı bırakmıştır. Dünyanın dört bir yanında adalet arayan halklar, artık kendi kaderine terk edilmiştir. İşte tam da bu noktada Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' vizyonundan ilhamla 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' mottosunu geliştirdik. Antalya Diplomasi Forumu'nu örnek alarak şekillendirdiğimiz özgün ve en gerçekçi prosedürle bize yakışan platform kurduk ve bu platform bünyesinde bugüne kadar gerçekleştirilmiş en gerçekçi diplomasi simülasyonunu hayata geçirmeye çalıştık. Üç gün boyunca gerçekleştirdiğimiz oturumların, tartışmaların ve panellerin yanı sıra biz gençler olarak üzerimize düşeni yapmaya da gayret ettik."

Bilir, diplomasinin sadece kelimelerle değil, somut dayanışma adımlarıyla, merhametle ve vicdanla anlam kazandığının altını çizerek, "Sayın Cumhurbaşkanım, bizler gençler olarak bugün böyle bir forumu hayata geçirebiliyor, böyle işlere vesile olabiliyorsak bu, sizlerin bizlere kazandırdığı vizyonun, açtığınız ufkun ve yüklediğiniz misyonun bir sonucudur. Siz gençliğe inandınız, bizlere güvendiniz, bizlere yol gösterdiniz. ve bizler, sizlerin bizlere bıraktığı bu kutlu davaya sahip çıkacağız. Sizden aldığımız vizyonla bu emaneti korumaya, üstümüze düşeni yapmaya, hangi zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım bu yoldan dönmeyeceğimize söz veriyoruz." şeklinde konuştu.

"Forumla gençler için diplomasinin ne anlama geldiğini anlatmak istedik"

Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan da gençlerin diplomaside aktif rol üstlenmede kararlı olduğunu vurguladı.

Düzenledikleri forumla gençler için diplomasinin ne anlama geldiğini anlatmak istediklerini dile getiren Erdoğan, "Dünyanın pek çok bölgesinde süregelen krizler, uluslararası sistemin içine düştüğü açmazı açıkça gözler önüne sermektedir. Diplomasi, yalnızca güç sahibi birkaç aktörün tekelinde değil, herkesin hakkı ve ortak mirasıdır. Bosphorus Diplomasi Forumu, işte bu anlayışla hayata geçirilmiş özgün bir platformdur." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gençlerimizi yalnızca geleceğin mimarları olarak değil, değişimin itici gücü olarak da görüyor, medeniyet mirasımızı yüreğinde taşıyan Türk gençliğinin enerjisi, azmi ve hayalleriyle yaşadığımız çağa Türkiye Yüzyılı damgasını vuracağına yürekten inanıyorum." şeklindeki sözlerini aktardı.

Bu sözlere layık ve millete umut olmak isteyen gençler olduklarına dikkati çeken Erdoğan, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değindi.

Erdoğan, foruma katılan gençlerin harçlıklarını bir araya getirerek Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye bağışladıklarını, bu dayanışmanın diplomasinin yalnızca kelimelerden ibaret olmadığını, bunun vicdan, merhamet ve eylemle anlam kazandığını ortaya koyduğunu kaydetti.

Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Aziz Albayrak ise forumun arka planını ve taşıdığı misyonu anlattı.

Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Bosphorus Diplomasi Forumu, Türkiye'nin daha adil, daha güçlü ve daha müreffeh yarınlarını inşa etme yolunda ortaya koyduğunuz vizyon ve kararlılığın bir neticesi olarak karşınızdadır. Bu vesileyle zatı devletlerinize, forumumuza teveccühünüz ve değerli vaktinizi ayırarak bizlerle birlikte olduğunuz için tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Herkes için diplomasi, birkaçı için değil" mottosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politika vizyonundan etkilendiklerini aktaran Albayrak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin bizlere emanet ettiği en büyük miraslardan biri, gençliği uluslararası meselelerde söz sahibi olmaya cesaretlendiren vizyonunuzdur. 'Dünya beşten büyüktür' ifadesiyle sembolleşen diplomasiye bakışınız ise bizlere mevcut düzeni sorgulama ve daha adil bir dünya için yeni diplomasi anlayışı geliştirme ufku kazandırmıştır. Bugün burada dillendirdiğimiz 'Diplomacy for all, not for the few', 'Herkes için diplomasi, birkaçı için değil' mottosu da işte bu ufkun bir tezahürüdür. Bu ufkun bir cephesi de elbette mazlum coğrafyalara bakışımızdır. İnsani yardımların engellendiği, savaş suçlarının işlendiği Gazze için başta Türkiye olmak üzere tüm vicdan sahiplerinin durmadan, yorulmadan mücadele edeceğine yürekten inanıyoruz. Ümmetin derdiyle dertlenen duruşunuz ve kararlı tutumunuz, Efendimizin şu hadisişerifini hatırlatıyor: Seyyidü'l-kavmi hadimuhum. Bir kavmin efendisi, kavmine hizmet edendir."

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan???????, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de katıldı.