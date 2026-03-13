Sancaktepe'de yapılan taralı alan ihlali uygulamasında 67 sürücüye ceza
Hamidiye Mahallesi'nde yapılan dron destekli trafik denetiminde, kaldırım ve taralı alan ihlali yapan 67 sürücüye toplamda 233 bin 909 lira ceza kesildi.
Hamidiye Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, taralı alan ve kaldırım ihlali yapan sürücüleri dron ile tespit etti.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür