İstanbul'da drift atan 2 sürücü jandarma ekiplerince yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul'da trafiğe açık alanda drift atan 2 sürücünün yakalandığını bildirdi.

Komutanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Trafikte tehlikeli hareketlere geçit yok. İstanbul Eyüpsultan'da, trafiğe açık alanda drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye sokan 2 sürücü, otoyol jandarmamız tarafından tespit edilerek yakalandı. Yakalanan sürücüler hakkında adli işlem başlatıldı. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, sürücülere trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca şahısların sürücü belgelerine de 60 gün süreyle el konuldu."