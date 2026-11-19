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İSTANBUL'da internet üzerinden sipariş edilen cinsel ve bitkisel ilaçları kargodan teslim almayan kişilere cezai işlem uygulanacağı tehdidiyle para talep ederek dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı 18 yaşından küçük 28 şüpheli gözaltına alındı. Çağrı merkezlerinde binlerce kişiye ait kişisel veriler ele geçirildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin çağrı merkezlerinden kod isimler kullanarak vatandaşları aradığı belirlendi. Şüphelilerin, internet üzerinden sipariş edilen cinsel ve bitkisel ilaçların kargodan teslim alınmadığını öne sürerek mağdurlara cezai işlem uygulanacağını, bu işlemin e-Devlet üzerinden görülebileceğini söylediği ve bu yöntemle para talep ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

2 SAHTE ÇAĞRI MERKEZİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmalar kapsamında Sultangazi'de 2 çağrı merkezinin faaliyet gösterdiği belirlendi. Delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çağrı merkezleri ile yöneticilerin Küçükçekmece ve Kağıthane'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6'sı 18 yaşından küçük 28 şüpheli gözaltına alındı.

BİNLERCE KİŞİNİN KİŞİSEL VERİLERİ BULUNDU

Çağrı merkezlerinde yapılan incelemelerde binlerce vatandaşa ait kişisel verilerin bulunduğu tespit edildi. Ayrıca sanal medya uygulaması üzerinden vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanabildiği panellerin kullanıldığı belirlendi. Öte yandan çağrı merkezlerinde ele geçirilen makbuz ve vergi levhalarında isimleri bulunan V.Ö. ve B.E. hakkında yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kargo sorumlusu oldukları, benzer yöntemlerle ilgili suç kayıtlarının ve çok sayıda şikayetin bulunduğu tespit edildi. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı