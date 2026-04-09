İstanbul'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

İstanbul'da, kendini polis ve savcı olarak tanıtarak 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve 140 bin lira dolandırdığı iddia edilen 25 yaşındaki şüpheli, emniyet ekiplerince yakalandı. Mağdurların şikayeti üzerine başlayan soruşturma neticesinde kimliği belirlenen R.A.'nın geçmişte 40 suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, A.G. (75) ve H.H. (76) isimli 2 mağdur kadının kendisini cep telefonundan arayıp polis ve savcı olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle 2 milyon liralık ziynet eşyası ile 140 bin lirayı elden teslim ederek dolandırıldıkları şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Çalışmalarda kimlik bilgisi tespit edilen R.A. (25) yakalandı.

Daha önce çeşitli suçlardan 40 kaydı olduğu anlaşılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
