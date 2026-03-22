İstanbul Valisi Gül'den Fatih'teki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'teki patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından 9 kişinin yaralı kurtarıldığını, enkaz altındaki 2 kişiyi kurtarma çalışmasının sürdüğünü bildirdi.

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların yakınlarıyla görüşen Gül, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gül, olayın ilk anından beri bütün kurumların görevinin başında olduğunu ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ilk andan beri süreci takip ettiğini söyledi.

Vali Gül, "Son durumumuz, 9 kişi yaralı olarak çıkartıldı, bunlar çeşitli hastanelere sevk edildi, hayati tehlikesi olan hiçbir hemşehrimiz şimdilik yok. Tedavi süreçleri devam ediyor, arkadaşlarımız takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Alanda Fatih Kaymakamlığının koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, Kızılay ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kurtarma çalışmasının sürdüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Şimdilik bildiğimiz, 9 kişinin dışında 2 kişinin daha enkaz altında olduğu. Enkazdan hemşehrilerimizi canlı, sağlıklı olarak çıkartmak için bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmak gerekiyor. Aşağısı kalabalık, dolayısıyla biz de burada İBB Başkan Vekilimiz, Fatih Belediye Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber koordinasyon toplantısı için yan tarafa geçtik. Son durumu değerlendireceğiz."

Patlamanın nedeninin daha sonraki süreçte belli olacağını ifade eden Gül, ilk etapta doğal gaz patlaması olduğunun düşünüldüğünü ve yeni bilgiler geldikçe aktaracaklarını sözlerine ekledi.