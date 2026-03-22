İstanbul Sağlık Müdürü Güner'den Fatih'teki doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama Açıklaması

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Fatih'teki doğal gaz patlaması sonucu 2 binanın çökmesinin ardından toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelinin bölgeye sevk edildiğini, ilk müdahaleleri hızla yapılan yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğünü bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fatih ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bina çökmesi olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış, toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."