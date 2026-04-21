İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 21 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

İSTANBUL'da DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda açık alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde yapılan aramalarda 2 şüpheli daha yakalanırken; ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; DHKP/C silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik, örgütün açık alan yapılanmalarından olan Grup Yorum, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma Derneği (TAYAD) ve mahalle alan yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda İstanbul'daki 23 adrese operasyon düzenlendi.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şüphelilerin toplantı için Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ni kullandıkları bilgisi üzerine burada da arama yapıldı. Konuyla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

500

