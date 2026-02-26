Haberler

MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla 4 DHKP-C'li yakalandı

Güncelleme:
MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile sansasyonel eylem planlayan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı. Teröristlerin illegal yapılanmada faaliyet yürüttükleri ve silahlı eylem hazırlığı içinde oldukları belirlendi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, Türkiye'de sansasyonel eylem arayışında olan 4 DHKP-C mensubu İstanbul'da yakalandı.

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, teröristlerin İstanbul'da DHKP-C'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, DHKP-C'li 4 kişinin İstanbul'da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi. Söz konusu kişiler MİT ve emniyet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla dün yakalandı.

Öte yandan, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 3 Şubat'ta 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı operasyon gerçekleştirilmişti. Bu operasyonun ardından, İstanbul'daki DHKP-C hücrelerinin de çökertilmesi, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aşırı sol terör örgütlerine karşı etkili eş güdümünün bir sonucu olarak değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
