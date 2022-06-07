İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı - Haberler

İstanbul'da devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı. İstanbul Başakşehir'de devrilen servis otobüsündeki 6 kişi yaralandı. Olimpiyat Bulvarı yan yolda ilerleyen 34 LCE 824 plakalı servis otobüsü, sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak aydınlatma direklerine çarptı. Direkleri yıkarak devrilen otobüsteki sürücü ile 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. AA / Berk Özkan - Güncel Başakşehir İstanbul Güncel Haberler

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