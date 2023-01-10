İstanbul'da Devremülk Sahiplerini Dolandıran Şebekeye Operasyon: 87 Kişi Gözalına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, devremülklerini yüksek fiyatlara yabancı müşterilere satma vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye operasyon düzenlendiğini; 87 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 milyon 750 milyon TL nakit para ele geçirildiğini, toplam değeri yaklaşık 41 milyon 600 bin TL olan 15 araç ile toplam değeri yaklaşık 70 milyon TL olan 24 taşınmaza el konulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, devremülklerini yüksek fiyatlara yabancı müşterilere satma vaadiyle vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlenen operasyonla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

" İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilimiz genelinde faaliyet gösteren Livana Gayrimenkul isimli firma çalışanları tarafından devremülkleri bulunan vatandaşlarımız telefonla aranarak, yüksek meblağlara devremülklerini yabancı müşterilere satabileceklerini vaat ederek ofislere davet edildikleri, ofislerde çalışanlar tarafından mağdur şahısların cep telefonlarından 'Kredi notuna bakacağız' bahanesi ile mobil bankacılığı açtırılıp kredi çekildiği, bu kredinin şirket hesabına veya çalışanların hesaplarına aktarılarak haksız kazanç ve menfaat temin edildiği tespit edilmiştir.

Konu ile alakalı olarak 2 ay teknik ve fiziki çalışma yapılmış, 172 eylem tespit edilmiştir. 10.01.2023 günü yapılmış olan çalışmalarda; İstanbul, Şanlıurfa, İzmir illerinde 87 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda 2 milyon 750 bin TL nakit para ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle 24 taşınmaz ve 19 adet araç elde ettikleri değerlendirilmiş olup, toplam değeri yaklaşık 41 milyon 600 bin TL değerinde Ferrari, Porsche, Wolvo, Audi A3 (2 adet), Audi Q3, Nissan Qashqai (2 adet), Seat Leon (2 adet), BMW 3.20, BMW G5, Wolskwagen Passat, Fiat Egea, Renault Megan marka araçlar ele geçirilmiş olup şubemize çektirilmiştir. Ayrıca yaklaşık 70 milyon TL değerinde Yalova ilinde 9 daire ve 3 arsa, Ankara ilinde 4 daire, İstanbul ilinde 1 daire, 4 arsa ve 3 dükkana el konulmuştur. Konu hakkında çalışmalarımız devam etmektedir."

Bugüne kadar 160 vatandaşı dolandırdığı belirlenen şebekenin 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı, firari diğer şüphelileri yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.