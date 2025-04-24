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İstanbul'da Deprem Sonrası Fatih Camisi'nde Geceleyen Vatandaşlar

İstanbul'da Deprem Sonrası Fatih Camisi'nde Geceleyen Vatandaşlar
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Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş, artçı sarsıntılardan dolayı evlerine girmek istemedi. Fatih Camisi'nde kalan vatandaşlar, cami avlusuna çadır kurarak geceyi burada geçirdi.

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, geceyi Fatih Camisi'nde geçiriyor.

Fatih'te vatandaşlar, artçı sarsıntılar nedeniyle tedbir amaçlı dışarıda beklemeye devam ediyor.

Depremin ardından evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar, Fatih Camisi'nde kalmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar cami avlusuna çadır kurarken, çocukların top oynayarak vakit geçirdiği görüldü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
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