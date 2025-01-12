Üye Girişi
Haberler
Amasya'da sondaj çalışması sırasında göçük! Toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Amasya'da facia! Göçük altında kalan iki işçiden acı haber
Sancaktepe'de korkunç İETT kazası: Ölü ve yaralılar var

Korkunç İETT kazası! Ölü ve yaralılar var
Tekirdağ'da eşini ve kızını katleden adam akrabalarına telefon edip eve mektup bırakmış

Eşini ve kızını katletmeden önce akrabalarını arayıp bunu söylemiş
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Karadeniz'de korkutan deprem

İstanbul'da Denize Atık Su Deşarjı İncelemesi Başlatıldı

İstanbul'da Denize Atık Su Deşarjı İncelemesi Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi önünde denize yapılan atık su deşarjı ile ilgili inceleme başlattı. Denetim ekipleri bölgeye yönlendirildi ve kaynağın tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

Paylaşımda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirilerek, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
img

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
img

Trabzonspor, Antalyaspor'u sahadan sildi
img

35 yıl sonra ilk kez görüldü! Almanya hükümetinden olağanüstü önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var

Kıran kırana maçta tek gol var! Tempo inanılmaz
Herkes bu pozisyonu tartışıyor: Galatasaray, penaltı bekledi

Ortalık yangın yeri! Galatasaray, bu pozisyonda penaltı bekledi
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye bir basamak geriledi
İran'dan ABD ve İsrail'e yeraltı füze tesisiyle büyük gözdağı

2 ülke bayrağına basıp mesajı verdiler: Bu füzeler yakında patlayacak
HMPV virüsünün 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Yeni salgının 'olağandışı' belirtisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Eyyâm-ı biyd orucu kaç gün tutulur, tek gün tutulur mu? Eyyâm-ı biyd ne zaman tutulur? Aydın okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Aydın Valiliği)? Manisa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Manisa Valiliği)? Muğla okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Muğla Valiliği)? İzmir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika İzmir Valiliği)? Çanakkale okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Çanakkale Valiliği)? Balıkesir okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Balıkesir Valiliği)? Deha neden yok, günü mü değişti? 2025 Deha bu hafta yok mu? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Şakir Paşa Ailesi neden yok, günü mü değişti? 2025 Şakir Paşa Ailesi bu hafta yok mu? Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bursa okullar tatil mi 13 Ocak Pazartesi (Son Dakika Bursa Valiliği)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.