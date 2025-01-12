İstanbul'da Denize Atık Su Deşarjı İncelemesi Başlatıldı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi önünde denize yapılan atık su deşarjı ile ilgili inceleme başlattı. Denetim ekipleri bölgeye yönlendirildi ve kaynağın tespiti için çalışmalar sürdürülüyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.
Paylaşımda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirilerek, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.