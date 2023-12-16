Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 12 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde tespitler bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title