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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı, firari 2 şüpheli aranıyor

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmada 14 şüpheli tespit edildi. İstanbul'da 5 ilçede 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı, firari 2 şüphelinin aranması sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendirilen, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları yönünde haklarında bilgi bulunan 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olan 14 şüpheli tespit edildi.

Çalışmalarda, "yabancı terörist savaşçı" oldukları değerlendirilen şüphelilerin, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları yönünde haklarında bilgi bulunduğu ve Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabilecekleri değerlendirildi.

Şüpheliler hakkında savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından İstanbul'da 5 ilçede 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: AA
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