İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 zanlı yakalandı

İstanbul'da, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri öncesi terör örgütü DEAŞ'ın olası eylem planlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ı, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamalarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir zanlı belirlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ataşehir'de belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, tabanca, şarjör, 25 fişek, tabanca kılıfı, 13 bıçak/çakı, teleskopik jop, üzerinde Arapça yazı bulunan komando beresi, akımölçer, 5 cep telefonu, SIM kart, dizüstü bilgisayar, toplatma kararı bulunan 33 örgütsel içerikli kitap ele geçirildi.